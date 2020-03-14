«Зенит» разгромил «Урал», Азмун сделал хет-трик, а Дзюба – дубль Матч состоялся в Санкт-Петербурге.

В игре 22-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1.

На счету Сердара Азмуна хет-трик. Иранец забивал на 8-й, 15 и 69-й минутах. Артем Дзюба сделал дубль, поразив ворота Ярослава Годзюра на 12-й и 72-й (во втором случае с пенальти). Также у «Зенита» отличились Малком (27) и Себастьян Дриусси (69). Азмун вдобавок ко с своему хет-трику сделал одну результативную передачу. Стоит отметить, впервые забил за питерскую команду в официальном матче.

Единственный гол «Урала» забил на 65-й минуте с пенальти Андрей Панюков.

Команда Сергея Семака одержала первую весеннюю победу в РПЛ. Ранее лидер дважды сыграл вничью 0:0 на своем поле – с «Локомотивом» и «Уфой».

«Зениту» не хватило лишь одного гола, чтобы повторить свой рекорд чемпионатов России. В прошлом клуб из Санкт-Петербурга одержал две победы со счетом 8:1 (обе на своем поле) – 5 октября 2008 года над «Лучом-Энергией» и 9 августа 2014-го над московским «Торпедо».

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России. У команды Семака теперь 50 очков. У «Краснодара» – 41 и на один матч меньше. Завтра 15 марта зелено-черные сыграет на выезде против «Сочи».

«Урал» занимает 10-е место, оставшись с 25 очками. Ранее команда Дмитрия Парфенова сыграла вничью в гостях у ЦСКА и проиграла 0:2 выездном матч против «Сочи».

На 21 марта запланирован матч «Урал» – «Тамбов». 22 марта «Зенит» должен сыграть в Москве против ЦСКА.

РПЛ. 22-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург) – 7:1 (4:0)

Голы: Азмун (Оздоев), 9 – 1:0. Дзюба (Ракицкий), 12 – 2:0. Азмун, 15 – 3:0. Малком (Дуглас Сантос), 27 – 4:0. Азмун (Малком), 61 – 5:0. Панюков, 66 – с пенальти – 5:1. Дриусси (Азмун), 69 – 6:1. Дзюба, 72 – с пенальти – 7:1

«Зенит»: Лунев – Караваев, Иванович (к), Ракицкий (Кузяев, 80), Жирков (Мусаев, 46) – Дуглас Сантос – Малком, Оздоев (Шамкин, 73), Дриусси – Дзюба, Азмун

«Урал»: Годзюр – Кулаков (к), Мамин, Вилюш (Поляков, 46), Калинин – Аугустыняк – Димитров (Шаболин, 67), Егорычев, Бикфалви, Ефремов (А.Юсупов, 54) – Панюков

Предупреждения: Мусаев, 75 – Калинин, 62

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

14 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 33 677 зрителей