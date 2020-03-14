Азмун стал автором второго хет-трика сезона Ранее больше двух голов в одной игре забивал только Дзюба.

Матч 22-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» завершился со счетом 7:1. Сердар Азмун отличился трижды.

25-летний иранский нападающий стал автором второго хет-трика нынешнего сезона РПЛ. Автором первого «трюка со шляпой» стал 16 октября прошлого года другой форвард «Зенита» Артем Дзюба, забив трижды в домашнем матче 13-го тура против «Ростова» (6:1).

Дзюба в игре против «Урала» отличился дважды и вновь стал единоличным лидером списка бомбардиров. На счету Артема 13 голов. У форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова – 11.

По 10 у Азмуна и бывшего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который сейчас выступает за «Спартак».