Доменико Тедеско: Здоровье — превыше всего Главный тренер «Спартака» высказал свое мнение по поводу возможной паузы в РПЛ из-за коронавируса.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско примет любое решение руководства РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

«Не важно, что я думаю по этому поводу. Здоровье — превыше всего. Есть люди: врачи, специалисты — они должны принять решение, какое бы оно ни было, я его приму», — сказал Тедеско после матча.

«Спартак» в 22-м туре РПЛ в гостях обыграл «Оренбург» (3:1) и поднялся на седьмую позицию в первенстве.