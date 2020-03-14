«Урал» повторил клубный антирекорд, уступив «Зениту» с разницей в шесть мячей Команда из Екатеринбурга не проигрывала так крупно с апреля 2016 года.

В матче 22-го тура РПЛ «Урал» на выезде уступил «Зениту» со счетом 1:7. Это стало повторением клубного антирекорда команды из Екатеринбурга в чемпионатах России.

Еще под названием «Уралмаш» екатеринбуржцы 17 марта 1993 года проиграли 2:8 у себя дома в матче против московского «Спартака», а 28 апреля 1994-го уступили 0:6 в гостях у московского «Динамо». Ну а 10 апреля 2016-го «Урал» был разгромлен 0:6 в выездной игре против «Краснодара».