«Наполи» организовал музыкальный флешмоб Целью акции является борьба с коронавирусом.

«Наполи» организовал флешмоб, призвав всех жителей Неаполя в 19:45 по местному времени выйти на балкон и спеть песню Un giorno all’improvviso («Однажды внезапно…»). Песня является аналогом кричалки «Ливерпуля» Allez Allez Allez, только с измененным текстом.

Акция направлена на сплочение населения в условиях распространения эпидемии коронавируса в Италии. В стране вирус выявлен у более чем 17 тыс. человек. Серия А приостановлена.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.