Сергей Семак: Жаль, что Дзюба не забил свой третий гол Главный тренер «Зенита» прокомментировал крупную победу над «Уралом».

В матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» со счетом 7:1 разгромил «Урал». После игры главный тренер лидера РПЛ Сергей Семак дал комментарий в эфире телеканала «Матч Премьер»:

«Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Хотелось победить. В атаке, в принципе, смотрелись хорошо, забили быстрый мяч, игра открылась, и у нас было много возможностей.

Хотя, конечно, моментами присутствовала расслабленность в обороне, позволяли сопернику создавать моменты и, к сожалению, пропустили. Хотелось сыграть на ноль, хотя во втором тайме играли в обороне поприличнее, чем в первом.

В целом, конечно, заслуженная победа, рад, что много получилось забить. Жаль, что Артем Дзюба не забил третий. В таких матчах хочется, чтобы наши нападающие чувствовали вкус победы и голов, набирали очки в гонке бомбардиров.

«Урал» – команда, которая, как раньше говорили, и сама играет, и другим дает играть. Футбол открытый, моменты и там, и там. Для болельщиков достаточно открытая игра с большим количеством моментов.

И, конечно, нам помогло то, что забили два быстрых мяча, дальше мастерство наших футболистов играло большую роль, когда они оставались без страховки против игроков соперника.

Играть при комфортном счете гораздо приятнее. Отсюда и большое количество забитых мячей».

Сердар Азмун оформил хет-трик, а Артем Дзюба – дубль, вновь став единоличным лидером списка лучших бомбардиров РПЛ. Всего в активе В активе капитана сборной России – 13 голов.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России. У команды Семака теперь 50 очков. У «Краснодара» – 41 и на один матч меньше. Завтра 15 марта зелено-черные сыграет на выезде против «Сочи».