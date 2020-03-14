На матче «Зенит» — «Урал» установлен антирекорд посещаемости «Газпром Арены» На игре против «Урала» собралось «всего» 33667 зрителей.

Матч «Зенита» против «Урала» 7:1 собрал рекордно низкую для «Газпром Арены» аудиторию. На игре присутствовали 33677 зрителей. Предыдущий антирекорд был установлен 18 апреля 2018 года, когда на игре с «Динамо» собралось 33793 зрителя, напоминает Sport24. Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 50-ю очками.