Нобель Арустамян: РПЛ необходимо остановить в самое ближайшее время Дальнейшая судьба нынешнего сезона российского чемпионата будет определена во вторник.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что чемпионат России нужно приостановить по примеру других европейских стран.

«Из-за коронавируса отменены матчи всех европейских топ-лиг, – написал Арустамян в своем телеграм-канале. – Безумно тяжело без футбола, и РПЛ сейчас – глоток свежего (или заразного?!) воздуха.

Слышу кучу сумасшедших идей о том, что сейчас-то можно привлечь новую аудиторию болельщиков из Европы и надо играть дальше в футбол в России. Но давайте быть реалистами. Премьер-лигу необходимо остановить, как и все другие массовые мероприятия. В самое ближайшее время.

Мы часть Европы и всего мира, где сейчас пугающая ситуация. Я не медик и не инфекционист, но с этим COVID-19 явно что-то жуткое. Можно, конечно, быть максимально наивным и верить официальной статистике в России – якобы больных можно пересчитать по пальцам. Но отчего-то кажется, что и у нас уже есть или, возможно, в ближайшем будущем появятся большие проблемы с вирусом. Учитывая еще и наше раздолбайство.

Нет ничего важнее здоровья. Многие утверждают, что коронавирус – обычный грипп, в первую очередь опасен для людей в возрасте. Но уважать нужно всех одинаково – и семилетних детей, и 87-летних стариков. Возраст не имеет значения, зато точно имеет человеческая жизнь».

УЕФА уже рекомендовал всем своим ассоциациям приостановить свои чемпионаты. Такая рекомендация была направлена в пятницу и в РПЛ. Надеюсь, остановка нашего чемпионата – вопрос времени, самого ближайшего. Вообще, удивительно, что этот тур решили провести.

Искренне верю, что через две-три недели мы все посмеемся над коронавирусом и этой паникой. Будем смотреть футбол, желательно со стадионов. А пока всем желаю здоровья. Берегите себя и своих родных. Видимо, сидеть дома – самое правильное решение в ближайшем будущем».

Решение о порядке проведения матчей следующих туров чемпионата России будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ.