«Рубин» вдесятером обыграл в Туле «Арсенал», впервые одержав победу в РПЛ под руководством Слуцкого Казанский клуб выбрался из зоны вылета.

Матч 22-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Рубин» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 43-й минуте забил Зурико Давиташвили после передачи Ивана Игнатьева.

Стоит отметить, что с 55-й минуты «Рубин» играл вдесятером – вторую желтую карточку получил полузащитник Денис Макаров.

Казанская команда впервые выиграла официальный матч под руководством Леонида Слуцкого, который в декабре сменил Романа Шаронова. «Рубин» прервал безвыигрышную серию, которая продолжалась 9 туров (6 ничьих и 3 поражения). Предыдущая победа была одержана 5 октября прошлого года в 12-м туре – 2:1 над «Тамбовом».

Также стоит отметить, что казанцы одержали лишь во второй раз в нынешнем сезоне победили на выезде. Ранее им удалось выиграть в гостях только матч второго тура против московского «Динамо» (1:0, 21 июля).

Благодаря победе команда Слуцкого выбралась из зоны вылета, поднявшись на 12-е место. У «Рубина» – 23 очка. Столько же у «Оренбурга», который сегодня проиграла дома «Спартаку» со счетом 1:3. Оренбургская команда опережает казанцев по дополнительным показателям.

«Арсенал» находится на 7-й строчке с 28 очками. Столько же у занимающего восьмое место «Спартака».

На 21 марта запланированы матчи «Урал» – «Рубин» и «Арсенал» – «Спартак».

Чемпионат России

22-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1)

Гол: Давиташвили, 43.

«Арсенал»: Левашов, Денисов (К.Комбаров, 60), Беляев, Григалава, Э.Кангва (Ковалев, 66), Костадинов, Чаушич, Альварес, Ткачев, Лесовой (Банда, 76), Луценко.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Зуев, Абильгор, Коновалов (Могилевец, 86), Макаров, Подберезкин (Йевтич, 75), Давиташвили, И.Игнатьев (С.Бакаев, 73).

Предупреждения: Денисов, 47, Ткачев, 65, Чаушич, 90+3 – Макаров, 45, 55, Подберезкин, 48, И.Игнатьев, 52, Давиташвили, 79.

Удаление: Макаров, 55 (второе предупреждение).