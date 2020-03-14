Игорь Черевченко: Будет жесткий разговор в раздевалке Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал домашнее поражение от «Рубина».

В 22-м туре чемпионата России «Арсенал» на своем поле уступил «Рубину» со счетом 0:1. Главный тренер тульской команды Игорь Черевченко дал комментарий в эфире телеканала «Матч Премьер»:

«Вы говорите о том, что мы владели преимуществом весь матч? Причем здесь преимущество? Преимуществом владеть можно и две игры. Две игры уже моменты у соперника… Будет жесткий разговор в раздевалке.

Не умеем играть против десятерых. Пока объяснений нет, по горячим сделал ничего говорить не буду. Нужно проанализировать игру. Если проиграли, значит положительных моментов в игре нет».

«Арсенал» находится на 7-й строчке турнирной таблицы с 28 очками. Столько же у занимающего восьмое место «Спартака». На 21 марта запланирован матч «Арсенал» – «Спартак».