Игорь Черевченко: Будет жесткий разговор в раздевалке - Советский спорт
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14 марта 2020 22:02ФутболШарафудинов Виктор

Игорь Черевченко: Будет жесткий разговор в раздевалке

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал домашнее поражение от «Рубина».

В 22-м туре чемпионата России «Арсенал» на своем поле уступил «Рубину» со счетом 0:1. Главный тренер тульской команды Игорь Черевченко дал комментарий в эфире телеканала «Матч Премьер»:

«Вы говорите о том, что мы владели преимуществом весь матч? Причем здесь преимущество? Преимуществом владеть можно и две игры. Две игры уже моменты у соперника… Будет жесткий разговор в раздевалке.

Не умеем играть против десятерых. Пока объяснений нет, по горячим сделал ничего говорить не буду. Нужно проанализировать игру. Если проиграли, значит положительных моментов в игре нет».

«Арсенал» находится на 7-й строчке турнирной таблицы с 28 очками. Столько же у занимающего восьмое место «Спартака». На 21 марта запланирован матч «Арсенал» – «Спартак».

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