Клубы АПЛ 19 марта проведут встречу, чтобы обсудить как завершить сезон

Руководство Английской премьер-лиги в четверг 19 марта проведет экстренное собрание с представителями клубов для того, чтобы утвердить план на остаток сезона. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.
В АПЛ надеются, что к этому дню будет больше необходимой информации, поскольку на вторник 17 марта назначено совещание УЕФА, где будут обсуждаться вопросы завершения клубного сезона, а также возможность переноса Евро-2020.
В пятницу 13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 4 апреля.
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