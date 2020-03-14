Клубы АПЛ 19 марта проведут встречу, чтобы обсудить как завершить сезон Чемпионат Англии был приостановлен в пятницу до 4 апреля.

Руководство Английской премьер-лиги в четверг 19 марта проведет экстренное собрание с представителями клубов для того, чтобы утвердить план на остаток сезона. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

В АПЛ надеются, что к этому дню будет больше необходимой информации, поскольку на вторник 17 марта назначено совещание УЕФА, где будут обсуждаться вопросы завершения клубного сезона, а также возможность переноса Евро-2020.

В пятницу 13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 4 апреля.