Президент Итальянской федерации футбола Гравина: Евро-2020 должен быть перенесен Глава ИФФ считает, что национальные турниры важнее чемпионата Европы.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина считает, что Евро-2020 необходимо перенести, чтобы дать возможность завершить клубный сезон.

«Никто не ждал столкновения с такой чрезвычайной ситуацией, – заявил Гравина в интервью Il Messaggero. – Я говорил со всеми организациями, клубами, федерацией и правительством. Было очень нелегко. ИФФ берет на себя всю ответственность для того, чтобы предложить единственное правильное решение.

Мы всем ждем вторничного совещания УЕФА и предложений президента Александра Чеферина. Мы были первыми, кто предложил пересмотреть международный календарь, поскольку завершение национальных чемпионатов и кубков должно быть приоритетом. Евро-2020 необходимо перенести».

В чемпионате Италии осталось провести еще 12 полных туров, а также четыре не состоявшихся матча 25-го тура.

Вслед за серией А были прекращены турниры всех остальных ведущих национальных чемпионатов Европы – АПЛ, испанской примере, немецкой бундеслиге и французской лиге 1. УЕФА отменил все матчи еврокубков, которые должны были пройти с 17 по 19 марта.

Старт Евро-2020 намечен на 12 июня.