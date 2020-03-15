Александр Мостовой: Тедеско ведет себя на бровке как юноша – это не совсем спортивное поведение Бывший футболист сборной России прокомментировал поведение главного тренера «Спартака».

Во время матча 22-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Спартак» (1:3) главный тренер красно-белых Доменико Тедеско получил четвертое предупреждение и теперь будет вынужден пропустить выездную игру против тульского «Арсенала».

Свое мнение о поведении немецкого тренера «Спартака» высказал Александр Мостовой в интервью Rusfootball.info:

«О поведении на бровке этого специалиста я говорил еще с первого его матча в России. А то что он вытворял в кубковой игре с ЦСКА – это была провокация и Гончаренко, и других представителей армейцев, находившихся на бровке. Ощущение, будто Тедеско ведет себя как юноша, на которого свалилась слава и деньги. Это не совсем спортивное поведение. Кому-то нравится, что он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьезном уровне. Нам-то что бегать, мы свое уже отбегали».

«Спартак» набрал 28 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 21 марта команда Тедеско должна провести выездной матч против тульского «Арсенала».