Семья Семака ушла на карантин - Советский спорт
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15 марта 2020 01:23ФутболШарафудинов Виктор

Семья Семака ушла на карантин

Об этом сообщила супруга главного тренера «Зенита» Анна.

Анна Семак, жена Сергея Семака, на своей странице в инстаграме сообщила о том, что уходит на добровольный карантин вместе с детьми:

«Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределенный срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи.

Ситуация напоминает книгу «Декамерон» Джованни Боккаччо. Буду готовить, обниматься с детьми и смотреть фильмы о важных вещах. В последнее время я смотрю фильмы, основанные на реальных событиях, изучая историю Африки.

В те времена, когда происходили события, описанные в фильме «Отстреливая собак», мы пили кока-колу, ели сникерсы и не знали, что где-то на другом конце земли около одного миллиона человек будет в тар-тар зарублено мачете… Обращая в плюс любую ситуацию, чтобы не горевать о переносе африканских миссий, я решила собрать еще больше средств гигиены для кенийских девушек.

Чего мы боимся больше всего? Паника, охватившая мир, заставляет нас метаться из стороны в сторону, как тараканов, которых ловко ловят банкой.

Все, что мы можем сделать в этой ситуации, – быть внимательными к себе, и речь не только о чистых руках и прекращении лобзаний со знакомыми при встрече. Мы постоянно печемся о том, чтобы купить то, что совершенно точно не сделает нас счастливыми».

Напомним, что в 22-м туре РПЛ лидер чемпионата «Зенит» со счетом 7:1 разгромил в Санкт-Петербурге «Урал». У команды Семака теперь 50 очков. У «Краснодара» – 41 и на один матч меньше. Завтра 15 марта зелено-черные сыграет на выезде против «Сочи».

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