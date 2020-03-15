Григорий Иванов: Нужно, чтобы «Зенит» и «Спартак» начинали в Кубке России с 1/256 финала

В интервью программе «Инсайдеры» телеканала «Матч ТВ» президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал реформу Кубка России:
«Я не поддерживаю идею реформы Кубка России. Самое лучшее, если бы все команды с 1/256 финала играли – и «Зенит», и «Спартак», и «Урал». Чтобы «Зенит» поехал непонятно в какой город на трехтысячный стадион и сыграл бы там одну игру. Ничего страшного не случится. Зато люди увидят футбол, дети увидят футболистов, они просто придут на футбол.
Новое руководство РФС хотя бы что-то новое пробует. Это большое дело. Да, я против реформы Кубка России, но раз коллеги все за, то и я буду, хотя я не поддерживаю».
В сезоне-2020/21 в Кубке России появится групповой турнир, а команды, участвующие в еврокубках будут стартовать с 1/8 финала.
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