Бенжамен Менди: Тесты на коронавирус у моих близких показали отрицательный результат - Советский спорт
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15 марта 2020 08:45ФутболКорегин Владислав

Бенжамен Менди: Тесты на коронавирус у моих близких показали отрицательный результат

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди на своей странице в Instagram записал видеообращение к болельщикам, в котором рассказал о том, что у его родственников коронавирус не был выявлен.

– Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за ваши многочисленные сообщения поддержки после новостей о моем карантине. Тесты на коронавирус у моих близких показали отрицательный результат. Важно, чтобы все взяли на себя ответственность в этот важный период, чтобы защитить себя, но прежде всего, чтобы защитить самых слабых перед лицом эпидемии. Поэтому я предлагаю вам следовать инструкциям, чтобы как можно быстрее остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни. Береги себя и своих любимых, – написал под своим видео Менди.

Ранее стало известно о том, что 25-летний француз самоизолировался после того, как один из членов его семьи был отправлен в больницу из-за возможных симптомов коронавируса.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Менди 23 проведенных встречи, в которых он отметился четырьмя ассистами.

13 марта исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что в связи с коронавирусом профессиональные лиги Англии будут приостановлены, как минимум, до 4 апреля.

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Bonjour à tous, Je tenais avant tout à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien suite à la nouvelle concernant ma mise en quarantaine. Aujourd'hui, les résultats se sont avérés négatifs pour mon entourage, mais il est important que tout le monde prenne ses responsabilités dans cette période délicate, pour vous protéger vous mais surtout pour protéger les plus faibles face à l'épidémie. Je vous invite donc à suivre les consignes données par l'OMS afin de stopper le plus rapidement possible la propagation du virus et de reprendre le cours normal des choses. Prenez soin de vous et des vôtres🙏🏿Hamdoulilah♥️ #CoronaOut https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public @who ————————————————————————————Good morning, everyone, First of all, I would ~* to thank you for your numerous messages of support following the news about my quarantine. Today, the results were negative for those around me, but it is important that everyone takes their responsibilities in this delicate period, to protect you but above all to protect the weakest in the face of the epidemic. I therefore invite you to follow the instructions given by the WHO in order to stop the spread of the virus as quickly as possible and to get back to normal. Take care of yourself and your beloved ones🙏🏿Hamdoulilah♥️ #CoronaOut https://www.who.int/fr/emergencies/diseased/novel-coronavirus-2019/advice-for-public @who

Публикация от Benjamin Mendy (@benmendy23)

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