Бенжамен Менди: Тесты на коронавирус у моих близких показали отрицательный результат
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди на своей странице в Instagram записал видеообращение к болельщикам, в котором рассказал о том, что у его родственников коронавирус не был выявлен.
– Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за ваши многочисленные сообщения поддержки после новостей о моем карантине. Тесты на коронавирус у моих близких показали отрицательный результат. Важно, чтобы все взяли на себя ответственность в этот важный период, чтобы защитить себя, но прежде всего, чтобы защитить самых слабых перед лицом эпидемии. Поэтому я предлагаю вам следовать инструкциям, чтобы как можно быстрее остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни. Береги себя и своих любимых, – написал под своим видео Менди.
Ранее стало известно о том, что 25-летний француз самоизолировался после того, как один из членов его семьи был отправлен в больницу из-за возможных симптомов коронавируса.
Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Менди 23 проведенных встречи, в которых он отметился четырьмя ассистами.
13 марта исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что в связи с коронавирусом профессиональные лиги Англии будут приостановлены, как минимум, до 4 апреля.
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