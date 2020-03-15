«Рома» готова продлить аренду Дзаппакосты Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста, арендованный у «Челси» прошлым летом, может продолжить выступления за римский клуб в следующем сезоне.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство итальянского клуба готовы продлить аренду футболиста еще на один сезон.

Напомним, что в матче первого тура серии А против «Дженоа» (3:3) 27-летний защитник получил травму икроножной мышцы и был заменен уже на 12-й минуте первого тайма. Затем в октябре он разорвал крестообразные связки колена и в этом сезоне больше не сыграет.

Дзаппакоста перешел в «Челси» в августе 2017 года из «Торино» за 25 миллионов евро. В составе лондонского клуба он принял участие в 52 матчах, забив два гола и отдав четыре ассиста. В прошлом сезоне он стал обладателем Лиги Европы.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.