Антон Шунин: Возможная пауза в чемпионате не пойдет на пользу «Динамо»
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин на своей странице в Instagram прокомментировал победу своей команды над «Ахматом» (3:2) в матче 22-го тура РПЛ.
– Важная победа в Грозном. Спасибо за поддержку! Мы долго набирали форму, готовились к чемпионату. Сейчас, когда прошло несколько игр и мы гораздо комфортнее себя чувствуем на поле, пауза точно не вовремя. Но главное, чтобы это было во благо людям, и как можно скорее этот кошмар закончился, обошел нашу страну и весь мир стороной. Нужно сделать максимум, чтобы люди не болели, – написал Шунин.
Напомним, что бело-голубые одержали волевую победу над «Ахматом» со счетом 3:2. Хозяева вышли вперед на 12-й минуте – гол забил Одисе Роши. «Динамо» сравняло счет спустя 14 минут усилиями Константина Рауша. Во второй половине встречи Максимилиан Филипп удачно реализовал 11-метровый удар. Третий мяч гостей забил Дмитрий Скопинцев. В концовке встречи Денис Глушаков сократил отставание своей команды до минимума. Однако на большее хозяев не хватило.
Таким образом, «Динамо» набирает 30 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице.
В следующем туре москвичи сыграют против «Краснодара».
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