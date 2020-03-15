Алан Дзагоев: ЦСКА постарается взломать оборонительные порядки «Уфы»

– Играли с ними сейчас на сборах, уфимцы тоже действуют в три защитника, но делать это можно по-разному. Мы играем в три защитника в атаку, а они – в оборону. Тот самый случай, когда нам нужно будет стараться взламывать их порядки, и чем раньше, тем лучше, – цитирует Дзагоева пресс-служба армейцев.
В нынешнем сезоне на счету 29-летнего полузащитника восемь матчей, в которых он не отметился результативными действиями.
Матч 22-го тура между ЦСКА и Уфой состоится сегодня, 15 марта. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени. Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Уфимцы с 26 очками идут на девятой строчке.
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