Алан Дзагоев: ЦСКА постарается взломать оборонительные порядки «Уфы» Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Уфы».

– Играли с ними сейчас на сборах, уфимцы тоже действуют в три защитника, но делать это можно по-разному. Мы играем в три защитника в атаку, а они – в оборону. Тот самый случай, когда нам нужно будет стараться взламывать их порядки, и чем раньше, тем лучше, – цитирует Дзагоева пресс-служба армейцев.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего полузащитника восемь матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Матч 22-го тура между ЦСКА и Уфой состоится сегодня, 15 марта. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени. Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Уфимцы с 26 очками идут на девятой строчке.