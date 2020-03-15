Дмитрий Тарасов: Терешкова навсегда останется в истории, а те, кто ее оскорбляют, – просто говном - Советский спорт
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15 марта 2020 12:03ФутболКорегин Владислав

Дмитрий Тарасов: Терешкова навсегда останется в истории, а те, кто ее оскорбляют, – просто говном

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов осудил тех, кто оскорбляет депутата Госдумы Валентину Терешкову.

– С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь, женщину, кому и этого мало – 83-летнюю женщину, а кто забыл – первую в мире женщину в космосе называть «сукой» и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. Вокруг итак очень много всякого, чтобы еще мы здесь показывали свое невоспитание. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого – просто говном, – написал Тарасов.

Напомним, что 10 марта на заседании Госдумы Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

Что касается Тарасова, то 18 февраля 32-летний игрок подписал контракт с казанским клубом до конца нынешнего сезона. Спустя три дня он получил травму во время тренировки казанской команды – в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости. Таким образом, футболист в этом сезоне не поможет своей новой команде.

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Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно, или не правильно сказала Терешкова. Ее позиция - этого я не касаюсь Но! С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь, женщину, кому и этого мало - 83-летнюю женщину, а кто забыл - первую в мире женщину в космосе называть «сукой» и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалеким лицемером надо быть! Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг итак очень много всякого 💩 чтобы ещё мы здесь показывали своё невоспитание. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого - просто говном👆🏻

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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