Дмитрий Тарасов: Терешкова навсегда останется в истории, а те, кто ее оскорбляют, – просто говном
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов осудил тех, кто оскорбляет депутата Госдумы Валентину Терешкову.
– С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь, женщину, кому и этого мало – 83-летнюю женщину, а кто забыл – первую в мире женщину в космосе называть «сукой» и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. Вокруг итак очень много всякого, чтобы еще мы здесь показывали свое невоспитание. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого – просто говном, – написал Тарасов.
Напомним, что 10 марта на заседании Госдумы Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
Что касается Тарасова, то 18 февраля 32-летний игрок подписал контракт с казанским клубом до конца нынешнего сезона. Спустя три дня он получил травму во время тренировки казанской команды – в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости. Таким образом, футболист в этом сезоне не поможет своей новой команде.
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалейЖенский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00БиатлонИванова Дарья
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМНа чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой.06.03.2020 19:00Фигурное катаниеТигай Лев
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отмененВласти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса.12.03.2020 00:15Фигурное катаниеТигай Лев
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМПервый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова.05.03.2020 23:00Фигурное катаниеТигай Лев
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителямиКроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта.10.03.2020 14:00Фигурное катаниеТигай Лев
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбеЖенской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса.14.03.2020 19:30Биатлон
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео)В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.15.03.2020 09:20ММАВащенко Сергей
«Открыть стадионы для зрителей - безответственность». Жесткое заявление итальянской прессыАвторитетное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport выступило сегодня с редакционной статьей, в которой, по сути, прощается со спортом.14.03.2020 18:05Футбол
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian OpenНовак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты.02.02.2020 18:43ТеннисМысин Николай
Георгий Черданцев: Перенос Евро-2020 в Россию очевиденИзвестный комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев довольно активно ведет свои социальные сети, где нередко публикует свой особый взгляд на футбольные процессы, что вызывает немалый резонанс. 14.03.2020 06:09Футбол