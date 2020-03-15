Александр Самедов: Собирался поехать в Европу навестить Воронина, но рейс отменили Бывший полузащитник сборной России, чемпион России-2017 в составе «Спартака» Александр Самедов стал почетным гостем прошедшего в Москве ежегодного футбольного турнира среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

В разговоре «Советским спортом» он рассказал о значимости подобных соревнований, а также поделился мнением о ситуации с коронавирусом, из-за которого отказался от похода на матч КХЛ и полета в Европу.

– Ситуация с коронавирусом дошла до момента, когда уже совсем не смешно. Эта проблема вызывает серьезное беспокойство. Каждый день читаю в интернете, что спортсмены все чаще сдают положительные тесты. Не надо относиться к этому легкомысленно. Стоит ли перенести проводимые соревнования? Конечно.

Сам я нечасто хожу на матчи. Был на игре «Спартак» – «Краснодар», а, например, от похода на «Спартак» – «Динамо» (2:3) в КХЛ отказался за день до матча. И в ближайшее время воздержусь от посещения крупных мероприятий. Собирался поехать в Европу навестить друга Андря Воронина, но рейс отменили. Он не может выехать, я не могу к нему приехать. Сейчас в этом нет смысла. Никому не хочется попасть по возвращении из другой страны в 14-дневный карантин. Поэтому лучше никуда не ехать, а сидеть дома.

Не могу сказать, что часто посещаю благотворительные детские турниры, но по возможости стараюсь выбираться на них и с удовольствием это делаю. В этот раз меня пригласили, и я сразу согласился. Это отличная возможность пообщаться с детишками, дать им какие-то советы. Дай бог, если смогу им чем-то помочь, – приводит слова Самедова корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак.