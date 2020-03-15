«Сочи» – «Краснодар». Составы команд

Главные тренеры «Сочи» и «Краснодара» Владимир Федотов и Мурад Мусаев назвали составы команд на матч 22-го тура премьер-лиги.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Кокорин, А. Заболотный.
Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Набиуллин, Лагатор, Бурмистров, Полоз, Бахтияров, Карапетян.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Фернандеш, Олссон, Газинский, Вандерсон, Ари, Берг.
Запасные: Синицын, Крицюк, Сорокин, Фьолусон, Уткин, Черников, Сулейманов
⚡ Старт на #СочиКраснодар 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 15, 2020
В запасе: Крицюк (В), Синицын (В), Сорокин, Фьолусон, Уткин, Черников, Сулейманов.#ВпередБыки pic.twitter.com/61qOqRUMd8
Напомним, что матч первого круга завершился победой «Краснодара» – 3:0. В составе команды дублем отметился Иван Игнатьев, еще один гол на счету Магомеда Шапи-Сулейманова.