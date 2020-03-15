Гол Жигулева не помог «Краснодару-2» набрать очки в матче с «Томью» Матч 27-го тура ФНЛ между «Томью» и «Краснодаром-2» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Томский клуб вышел вперед в концовке первого тайма – Илья Визнович оказался расторопнее всех во время розыгрыша углового. На 70-й минуте Илья Жигулев сравнял счет, откликнувшись на передачу Ильи Воротникова. Победу «Томи» принес точный удар с 11-метровой отметки Данилы Буранова.

«Томь» набрала 39 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Краснодар-2» идет на 13-й строчке (28).

Следующий тур оба коллектива проведут дома. Клуб из Томска сыграет с «Чертаново», а краснодарцы встретятся с «Нефтехимиком».

ФНЛ

27-й тур

«Томь» (Томск) – «Краснодар-2» – 2:1 (1:0)

Голы: Визнович, 45+1. Буранов, 83 (с пенальти) – Жигулев, 70.