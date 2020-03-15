Президент «Урала»: Мы попали под каток «Зенита» Президент «Урала» Григорий Иванов – о разгромном поражении своей команды в матче 22-го тура против «Зенита» (1:7).

– Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток «Зенита». Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось, – цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Уралом» завершился со счетом 7:1 в пользу питерцев. Одним из героев встречи стал нападающий хозяев Сердар Азмун, оформивший хет-трик. Дубль на счету Артема Дзюба. Также по голу забили Себастьян Дриусси и Малком. Для бразильца забитый мяч стал дебютным в РПЛ. Екатеринбуржцы ответили лишь однажды – результативный удар на счету Андрей Панюкова.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. После возобновления чемпионата подопечные Дмитрия Парфенова еще ни разу не победили – дважды уступили и один раз сыграли вничью.