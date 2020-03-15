Президент «Урала»: Мы попали под каток «Зенита» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
15 марта 2020 13:40ФутболКорегин Владислав

Президент «Урала»: Мы попали под каток «Зенита»

Президент «Урала» Григорий Иванов – о разгромном поражении своей команды в матче 22-го тура против «Зенита» (1:7).

– Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток «Зенита». Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось, – цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Уралом» завершился со счетом 7:1 в пользу питерцев. Одним из героев встречи стал нападающий хозяев Сердар Азмун, оформивший хет-трик. Дубль на счету Артема Дзюба. Также по голу забили Себастьян Дриусси и Малком. Для бразильца забитый мяч стал дебютным в РПЛ. Екатеринбуржцы ответили лишь однажды – результативный удар на счету Андрей Панюкова.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. После возобновления чемпионата подопечные Дмитрия Парфенова еще ни разу не победили – дважды уступили и один раз сыграли вничью.

Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:25 ММА Ващенко Сергей
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:20 ММА Ващенко Сергей
Гаэль Ондуа: Есть надежда, что чемпионат Швейцарии скоро возобновят Воспитанник «Локомотива», выступавший за «Анжи», а сейчас защищающий цвета «Серветта», рассказал о ситуации с футболом во время коронавируса в Швейцарии, где соревнования не проводятся со 2 марта. 14.03.2020 17:43 Футбол Джума Иван
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
«Александру Максименко стоит сказать спасибо». Мостовой о победе «Спартака» в Оренбурге Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о прогрессе нападающего Джордана Ларссона, дебюте защитника Павла Маслова и отметил вратаря Александра Максименко в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1). 14.03.2020 20:30 Футбол Усачев Владислав
Новости
13:40 Футбол Президент «Урала»: Мы попали под каток «Зенита»
13:28 Футбол Агент Головина – о новом контракте с «Монако»: Саша является ведущим игроком клуба
13:18 Футбол Бывший защитник «Зенита» может перейти в «Атлетико»
13:04 Футбол Гол Жигулева не помог «Краснодару-2» набрать очки в матче с «Томью»
12:52 Футбол «Сочи» – «Краснодар». Составы команд
12:44 Футбол Марез может летом оказаться в «ПСЖ»
12:30 Футбол «Барселона» хочет приобрести 16-летнего полузащитника «Лиона»
12:24 Футбол Александр Самедов: Собирался поехать в Европу навестить Воронина, но рейс отменили
12:19 Футбол Защитник «Арсенала» Мари – о дебюте в АПЛ: Для меня это был невероятный день
12:03 Футбол Дмитрий Тарасов: Терешкова навсегда останется в истории, а те, кто ее оскорбляют, – просто говном
11:47 Футбол Дом Вертонгена был ограблен четырьмя неизвестными с мачете во время матча с «Лейпцигом»
11:27 Футбол Алан Дзагоев: ЦСКА постарается взломать оборонительные порядки «Уфы»
11:18 Футбол Антон Шунин: Возможная пауза в чемпионате не пойдет на пользу «Динамо»
11:03 Футбол Ярошик назвал самых талантливых российских игроков, с которыми ему доводилось играть
10:50 Футбол Хорен Байрамян: В «Локомотиве» я бы выделил Крыховяка – очень сильный игрок
10:30 Футбол Кондогбия может перейти в «Тоттенхэм»
10:15 Футбол «Шанхай Шеньхуа» готов продать Игало в «Манчестер Юнайтед» за 17 миллионов евро
10:08 Футбол «СКА-Хабаровск» одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом»
09:55 Хоккей Уайт покинул «Нефтехимик»
09:35 Футбол Роман Широков: Матч с «Оренбургом» – худший для «Спартака» этой весной в плане содержательности
Урок истории: как СССР в 1960 году победил черную оспу
Как тюменские депутаты голосовали за поправки в Конституцию. Репортаж
Атлеты Хабаровского края выиграли европейский чемпионат
Ошибки «Авангарда», дебоширы во власти и обновленный генплан Омска
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика