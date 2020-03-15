«Челси» готов предложить 95 миллионов евро за форварда «Байера» Бэйли «Челси» продолжает искать усиление атакующей линии в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Daily Express, руководство лондонского клуба хочет приобрести нападающего «Байера» Леона Бэйли. «Челси» готов потратить на 22-летнего игрока около 95 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах ямайского нападающего заинтересованы также «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Бэйли выступает за «Байер» с января 2017 года. С тех пор он сыграл 105 матчей, забил 24 гола и отдал 13 ассистов. В нынешнем сезоне на его счету 22 поединка, семь забитых мячей и одна результативная передача.

Контракт нападающего с леверкузенцами действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 37 миллионов евро.