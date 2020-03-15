Молдавия закрывает границы из-за коронавируса. 31 марта там должна сыграть сборная России Товарищеский матч может быть отменен.

Молдавия с 17 марта временно закрывает наземные границы и приостанавливает авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

«Начиная с 00:00 17 марта временно приостановлено авиасообщение Молдавии. В это же время прекращается возможность пересечения наземной границы иностранцами», - цитирует »РИА Новости» Кику.

Напомним, 31 марта в Кишиневе должен состояться товарищеский матч между командами Молдавии и России.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.