Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился досрочно из-за пяти удалений Хозяевам присуждена техническая победа.

Встреча 22-го тура первенства России между молодежными командами «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершилась досрочно при счете 1:1.

В составе гостей были удалены сразу четыре полевых футболиста. Красные карточки получили Александр Босов, Александр Евинов, Александр Нестеров и Дмитрий Молчанов.

У тамбовчан был удален Владимир Кабахидзе.

На 82-й минуте, после удаление Молчанов, главный арбитр остановил встречу. »Крыльям Советов» было присуждено техническое поражение 0:3.

«Крылья Советов» занимают в таблице пятое место, набрав 38 очков. «Тамбов» идет восьмым, имея в активе 36 очков.

Молодежные команды

22-й тур

«Тамбов» (Тамбов) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:0 (техническое поражение)

Голы: Босов, 21 (0:1). Большаков, 62 (1:1).

Удаления: Босов (Крылья Советов), 66. Кабахидзе (Тамбов), 78. Нестеров (Крылья Советов), 78. Евинов (Крылья Советов), 78. Молчанов (Крылья Советов), 82.