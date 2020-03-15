«Химки» сыграли вничью с «Нефтехимиком» в первенстве ФНЛ

Встреча 27-го тура первенства ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Химками» завершилась вничью 2:2.
В составе хозяев отличились полузащитник Илья Петров и хавбек Роман Акбашев. У «Химок» дубль оформил Александр Трошечкин.
Подмосковный клуб набрал 54 очка и возглавил турнирную таблицу. Нижнекамцы - пятые (48).
22 марта «Химки» на своем поле примут «Шинник», а днем позже «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Краснодаром-2».
Первенство ФНЛ
27-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химки» (Химки) — 2:2 (1:1)
Голы: Петров, 23 — с пенальти (1:0). Трошечкин, 29 (1:1). Трошечкин, 51 (1:2). Акбашев, 69 (2:2).
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