ЦСКА - «Уфа». Стартовые составы

ЦСКА и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Карпов, Гогуа, Набакин, Кучаев, Марадишвили, Бийол, Шкурин.
Состав армейцев на #ЦСКАуфа pic.twitter.com/NDJSc6KS5v— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 15, 2020
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Терентьев, Голубев, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.
Наш состав на гостевой матч #ЦСКАУфа pic.twitter.com/dHlkubFndf— ФК УФА (@UfaFc) March 15, 2020
Встреча состоится сегодня, 15 марта, и начнется в 16:30 мск.
Добавим, что игра первого круга завершилась вничью 1:1.