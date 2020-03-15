ЦСКА - «Уфа». Стартовые составы Сегодня проходят очередные матчи 22-го тура чемпионата России.

ЦСКА и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Карпов, Гогуа, Набакин, Кучаев, Марадишвили, Бийол, Шкурин.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Терентьев, Голубев, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

Встреча состоится сегодня, 15 марта, и начнется в 16:30 мск.

Добавим, что игра первого круга завершилась вничью 1:1.