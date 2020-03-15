«Сочи» на своем поле обыграл «Краснодар»

Встреча 22-го тура чемпионата России «Сочи» - «Краснодар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0).

Победу сочинцам принесли точные удары Кристиана Нобоа и Андрея Мостового.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся сразу на 11-е место в турнирной таблице. У «Краснодара» осталось 41 очко и вторая строчка. После этого тура отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков.

20 марта сочинцы на своем поле примут «Ростов», а 22-го числа «Краснодар», также дома, сыграет с «Динамо».

Чемпионат России

22-й тур

«Сочи» — «Краснодар» — 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 47 Нобоа, 2:0 – 90 Мостовой.

«Сочи»: Джанаев, Цаллагов, Маргасов, Мевля, Заика, Мостовой, Нобоа, Новосельцев (Калугин, 90), Миладинович, Кокорин (Карапетян, 90), Заболотный (Бурмистров, 74).

«Краснодар: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Газинский (Уткин, 61), Панталеао, Вандерсон, Фернандеш (Сулейманов, 65), Ольссон (Сорокин, 85), Ари, Берг.

Предупреждения:

Нобоа (64), Сулейманов (90), Цаллагов (90).