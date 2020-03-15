«Ротор» и «Чертаново» одержали очередные победы в первенстве ФНЛ Сегодня проходят игры 27-го тура.

Волгоградский «Ротор» и московский клуб «Чертаново» добились побед в 27-м туре первенства ФНЛ.

Волгоградцы в гостях обыграли «Шинник» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Камиль Муллин.

«Чертаново» на своем поле разгромило «Мордовию» со счетом 3:0. Победу столичному клубу принесли точные удары Максима Витюгов, Александра Канищева и Романа Ежова.

После этого тура «Ротор» возглавил турнирную таблицу, набрав 56 очков. «Чертаново» поднялось на третье место (54). «Шинник» - шестой (43), «Мордовия» - 18-я (19).

В следующем туре «Ротор» дома сыграет со «Спартаком-2», «Чертаново» отправится в гости к «Томи», «Шинник», также на выезде, сыграет с «Химками», а «Мордовия» в Нижнем Новгороде встретится с одноименной командой.

ФНЛ

27-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1 (0:0)

Гол: Муллин, 56.

«Чертаново» (Москва) — «Мордовия» (Саранск) — 3:0 (2:0)

Голы: Витюгов, 4 — с пенальти (1:0). Канищев, 11 (2:0). Ежов, 46 (3:0).