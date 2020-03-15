Александр Кокорин: Максимально старались прессинговать «Краснодар», не давать им играть через центр «Сочи» одержал третью победу подряд в чемпионате России.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Краснодаром» в 22-м туре РПЛ.

«Тяжелая игра. «Краснодар» не привык к таким условиям. Хотя и нам поле мешало. По игре «Сочи» нужно отдать должное. Максимальный настрой, куча моментов. План на игру был именно такой. «Краснодар» хорош во владении. Так что максимально старались прессинговать их, чтобы не давать играть через центр», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча 22-го тура чемпионата России «Сочи» - «Краснодар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0).

Победу сочинцам принесли точные удары Кристиана Нобоа и Андрея Мостового.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся сразу на 11-е место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата сочинский клуб одержал третью победу в четырех матчах. У «Краснодара» осталось 41 очко и вторая строчка. После этого тура отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков. Краснодарцы потерпели первое поражение в чемпионате в этом году.

20 марта сочинцы на своем поле примут «Ростов», а 22-го числа «Краснодар», также дома, сыграет с «Динамо».