Источник: Черышева нет среди заболевших коронавирусом игроков «Валенсии»

Российский полузащитник Денис Черышев не попал в число заболевших коронавирусом футболистов «Валенсии».
Как сообщают испанские СМИ, заразились футболисты Эсекиель Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя, а также два члена тренерского штаба.
Напомним, сегодня «Валенсия» сообщила, что пятеро сотрудников клуба сдали положительный тест на вирус. Среди заразившихся точно есть Гарай, который ранее сам подтвердил свое заболевание.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 120 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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