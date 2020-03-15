Кокорин признан лучшим игроком встречи «Сочи» - «Краснодар» (фото) Сочинцы поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

Нападающий Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура чемпионата России «Сочи» - «Краснодар».

Форвард не смог отметиться результативными действиями, но был очень активен и создал несколько опасных моментов у ворот соперника.

Напомним, встреча 22-го тура чемпионата России «Сочи» - «Краснодар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0).

Победу сочинцам принесли точные удары Кристиана Нобоа и Андрея Мостового.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся сразу на 11-е место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата сочинский клуб одержал третью победу в четырех матчах. У «Краснодара» осталось 41 очко и вторая строчка. После этого тура отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков. Краснодарцы потерпели первое поражение в чемпионате в этом году.

20 марта сочинцы на своем поле примут «Ростов», а 22-го числа «Краснодар», также дома, сыграет с «Динамо».