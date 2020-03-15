«Ростов» - «Локомотив». Стартовые составы Сегодня проходят очередные матчи 22-го тура чемпионата России.

«Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Рудаков, Д. Попов, Логашов, Ведерников, Мамаев, Ионов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

Встреча «Ростов» - «Локомотив» состоится сегодня, 15 марта, и начнется в 19:00 мск.

Добавим, что игра первого круга завершилась победой ростовчан со счетом 2:1.