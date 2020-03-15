Черышев тренируется на улице несмотря на карантин, его оскорбляют в соцсетях (видео) - Советский спорт
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15 марта 2020 18:14ФутболНечаев Юрий

Черышев тренируется на улице несмотря на карантин, его оскорбляют в соцсетях (видео)

В «Валенсии» несколько человек заразились коронавирусом.

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев был замечен на улице во время пробежки.

Видео с тренирующимся футболистом появилось в соцсетях, после чего на футболиста посыпались оскорбления.

«Те, кто должен подавать положительный пример — подают наихудший пример», «Он идет за русским хлебом», - пишут пользователи. Встречаются и более грубые выражения.

Напомним, сегодня «Валенсия» сообщила, что пятеро сотрудников клуба сдали положительный тест на вирус. Среди заразившихся точно есть защитник Эсекиель Гарай, который ранее сам подтвердил свое заболевание. Дмитрий Черышев, отец Дениса, позже сообщил, что у россиянина признаков заболевания не обнаружено.

Позже в испанских СМИ появилась информация, что заразились футболисты Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя, а также два члена тренерского штаба.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 120 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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