ЦСКА и «Уфа» не смогли выявить победителя Сегодня проходят очередные матчи 22-го тура чемпионата России.

Встреча 22-го тура РПЛ ЦСКА - «Уфа» завершилась вничью 0:0.

Красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Уфимцы - девятые (27).

Отметим, что ЦСКА никак не может победить после возобновления чемпионата. В предыдущих матчах армейцы сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и уступили «Ростову» (2:3). С учетом игр прошлого года, безвыигрышная серия ЦСКА составляет пять встреч.

В следующем туре, 22 марта, ЦСКА примет «Зенит», а «Уфа» - «Тамбов».

Чемпионат России

22-й тур

ЦСКА (Москва) - «Уфа» (Уфа) - 0:0 (0:0)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Магнуссон, Фернандес, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Бистрович (Бийол, 80), Дивеев, Чалов (Шкурин, 56).

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Урунов, Алиев, Карп, Фомин, Бизяк (Вомбергар, 80), Кротов (Голубев, 71).

Предупреждения:

Карп (15), Кротов (30), Дивеев (38), Неделчару (70).