«Ротор» победил «Шинник» и стал единоличным лидером ФНЛ Сегодня проходят матчи 27-го тура второго по значимости дивизиона чемпионата страны.

Волгоградский «Ротор» на выезде победил «Шинник» из Ярославля. Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей.

Поле в Ярославле не было допущено к приему матчей первенства. Единственный гол забил Камиль Муллин на 56-й минуте игры. «Ротор» набрал 56 очков и стал единоличным лидером первенства.

Напомним, что у «Химок», которые сегодня, 15 марта, сыграли вничью с «Нефтехимиком» (2:2), 54 очка и второе место. Столько же очков набрал «Чертаново», занимающий третье место по дополнительным показателям.