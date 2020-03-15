Жемалетдинов удвоил преимущество «Локомотива» В Ростове встречаются соседи по турнирной таблице.

В эти минуты в Ростове-на-Дону проходит матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив».

На 38-й минуте Рифат Жемалетдинов отправил второй мяч в ворота хозяев.

Напомним, счет в игре открыл Гжегож Крыховяк, отличившийся на 34-й минуте.