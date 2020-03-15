Виргил ван Дейк: Победа «Ливерпуля» в АПЛ на пустом стадионе вызовет опустошение

Защитник лидера АПЛ «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признался, что завоевать исторический титул после долгого перерыва без зрителей было бы очень тяжело.
«Если бы мы выиграли тут АПЛ на пустом стадионе, я бы был опустошен. Очевидно, что отсутствие болельщиков на «Энфилде» будет ударом по команде. Никто не хочет играть без фанатов. До тех пор, пока ситуация не прояснится, нам нужно справляться со всем этим. Однако когда чемпионат возобновится, мы все равно принесем титул нашим болельщикам», — приводит слова ван Дейка ВВС.
«Ливерпуль» на данный момент уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 25 очков. Команда не выигрывала чемпионат Англии почти 20 лет.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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