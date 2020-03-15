«Ростов» - «Локомотив». Попов с пенальти сократил отставание ростовчан В Ростове встречаются соседи по турнирной таблице.

В эти минуты в Ростове-на-Дону проходит матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив».

На 64-й минуте Ивелин Попов реализовал пенальти и сократил отставание в счете. «Локомотив» впереди 3:1.

Напомним, на 34-й минуте после дальнего удара Гжегожа Крыховяка мяч рикошетом от спины Сергея Песьякова влетел в ворота хозяев.

На 38-й минуте Рифат Жемалетдинов отправил второй мяч в ворота ростовчан.

На 42-й минуте счет до крупного довел Крыховяк.