Италия попросит отложить Евро-2020 из-за коронавируса - Советский спорт
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15 марта 2020 20:12ФутболТрофименко Кирилл

Италия попросит отложить Евро-2020 из-за коронавируса

Об этом итальянская федерация будет просить, чтобы доиграть до конца национальный чемпионат для избежания больших финансовых потерь.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что во вторник, 17 марта, во время конференции, организованной УЕФА, представители FIGC попросят отложить Евро-2020 из-за вспышки эпидемии коронавируса.

«Мы постараемся доиграть до конца национальный чемпионат, чтобы избежать огромных потерь для всех связанных компаний. Существует проблема, связанная с чемпионатом Европы, для которого тоже очень важны инвестиции и ожидания. Во вторник мы займемся этим вопросом. Основным для нас является защита здоровья. Мы попросим УЕФА отложить чемпионат Европы. Мы надеемся доиграть чемпионат Италии к 30 июня. Это число было бы, наверняка, удобным и для других чемпионатов, а также для Лиги Европы и Лиги чемпионов, — приводит слова Гравины Sportmediaset.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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