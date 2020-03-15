Италия попросит отложить Евро-2020 из-за коронавируса

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что во вторник, 17 марта, во время конференции, организованной УЕФА, представители FIGC попросят отложить Евро-2020 из-за вспышки эпидемии коронавируса.
«Мы постараемся доиграть до конца национальный чемпионат, чтобы избежать огромных потерь для всех связанных компаний. Существует проблема, связанная с чемпионатом Европы, для которого тоже очень важны инвестиции и ожидания. Во вторник мы займемся этим вопросом. Основным для нас является защита здоровья. Мы попросим УЕФА отложить чемпионат Европы. Мы надеемся доиграть чемпионат Италии к 30 июня. Это число было бы, наверняка, удобным и для других чемпионатов, а также для Лиги Европы и Лиги чемпионов, — приводит слова Гравины Sportmediaset.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.