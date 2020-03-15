Ари: «Сочи» превзошел «Краснодар» в мотивации и агрессивности «Сочи» одержал третью победу подряд в чемпионате России.

Нападающий «Краснодара» Ари поделился эмоциями после поражения от «Сочи».

«Сочи» хорошо подготовился к этому матчу. В первом тайме мы почувствовали, что против нас играют довольно компактно, не дают показывать наш футбол. По моему мнению, «Сочи» повезло с первым голом. Иногда обе команды играют, но одна может дать больше мотивации, больше агрессивности. Вот в этом компоненте соперник нас, наверное, немного превзошел. Мы старались, но давайте скажем, что «Сочи» заслужил эту победу», - цитирует Ари «Матч ТВ».

Напомним, встреча 22-го тура чемпионата России «Сочи» - «Краснодар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0).

Победу сочинцам принесли точные удары Кристиана Нобоа и Андрея Мостового.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся сразу на 11-е место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата сочинский клуб одержал третью победу в четырех матчах. У «Краснодара» осталось 41 очко и вторая строчка. После этого тура отставание от лидирующего «Зенита» увеличилось до девяти очков. Краснодарцы потерпели первое поражение в чемпионате в этом году.

20 марта сочинцы на своем поле примут «Ростов», а 22-го числа «Краснодар», также дома, сыграет с «Динамо».