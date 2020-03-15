«ПСЖ» приостановил тренировки из-за коронавируса Из-за заболевания во Франции умер 91 человек.

Французский «ПСЖ» приостановил все спортивные мероприятия из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Nous vous informons que les activités sportives de toutes nos équipes professionnelles vont rester provisoirement suspendues pour la période débutant demain et jusqu'à une date pour l'instant indéterminée. Un nouveau point sera fait ce mercredi 18 mars. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 15, 2020

Отмечается, что вопрос о возобновлении тренировок будет рассмотрен 18 марта.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 120 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 150 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.