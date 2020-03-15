«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов»

Матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив» завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:3).
В концовке первого тайма гости добились уверенного преимущества после автогола Сергея Песьякова и мячей Рифата Жемалетдинова и Гжегожа Крыховяка.
Во второй половине Ивелин Попов с пенальти сумел отыграть один гол.
«Локомотив» набрал 41 очко и догнал «Краснодар» в турнирной таблице. Команды делят второе-третье места. «Ростов» - четвертый (38).
20 марта ростовчане сыграют в гостях против «Сочи», а красно-зеленые 21-го числа на своем поле примут «Оренбург».
Чемпионат России
22-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» (Москва) - 1:3 (0:3)
Голы: 0:1 – 34, автогол Песьяков, 0:2 – 38 Жемалетдинов, 0:3 – 42 Крыховяк, 1:3 – 64, пенальти Попов.
«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Чернов, Байрамян (Саплинов, 86), Норманн, Зайнутдинов (Долгов, 87), Еременко, Попов, Шомуродов.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу (Магкеев, 73), Баринов, Жемалетдинов (Идову, 82), Эдер.
Предупреждения:
Хаджикадунич (54), Норманн (86), Баринов (90).