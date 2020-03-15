Карпин - об игре с «Локомотивом»: Одна команда играла, создавала моменты, другая забивала Ростовчане потерпели домашнее поражение в 22-м туре РПЛ.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что в игре против «Локомотива» его команде не хватило реализации моментов.

«Почему пропустили три мяча за 10 минут? Очевидное-невероятное. Одна команда играла, создавала моменты, другая забивала. Сегодня я очень доволен рисунком игры. Команда все делала для победы, но реализация подвела. Бывает два момента - три гола, а бывает 10 моментов - ноль голов», - сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив» завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:3).

В концовке первого тайма гости добились уверенного преимущества после автогола Сергея Песьякова и мячей Рифата Жемалетдинова и Гжегожа Крыховяка.

Во второй половине Ивелин Попов с пенальти сумел отыграть один гол.

«Локомотив» набрал 41 очко и догнал «Краснодар» в турнирной таблице. Команды делят второе-третье места. «Ростов» - четвертый (38).

20 марта ростовчане сыграют в гостях против «Сочи», а красно-зеленые 21-го числа на своем поле примут «Оренбург».