Валерий Газзаев: Чемпионат РПЛ надо останавливать По мнению известного тренера, из-за скопления людей соревнования проводить нельзя.

Первенство РПЛ надо приостановить. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.



«Я думаю, что, конечно, это огромная проблема — школы и детские сады закрываются, скопление людей нежелательно. Считаю, что если коронавирус будет прогрессировать, чемпионат надо останавливать, мы должны исходить из того, что здоровье человека дороже всего на свете, к тому же матчи без зрителей — это не те эмоции. Коронавирус — это большая проблема, все может быть, этот вопрос уже рассматривали на совете Госдумы, так что если коронавирус будет прогрессировать, мы должны принимать самые жесткие меры, чтобы его ликвидировать», — приводит ТАСС слова Газзаева.

Он отметил, что нужно соблюдать все рекомендации врачей, а насчет спорта нужно будет тысячу раз подумать. По словам политика, здоровье человека — самое главное. Поэтому нужно приостановить сезон РПЛ.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.