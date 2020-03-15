Семин - после победы над «Ростовом»: «Локомотив» впервые поднялся на второе место, это важно Красно-зеленые одержали важную гостевую победу.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Ростов».

«Ключевых было много эпизодов. Основные — хорошо выбегали в ответные атаки. Было преимущество в контратакующих действиях. Очень рад, что мы болельщиков за терпение отблагодарили. Мы впервые поднялись в таблице на второе место, это важно. Но состав у нас ограниченный, Магкеева не хватало сегодня. «Ростов» — хорошая команда, у них много квалифицированных игроков», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, матч 22-го тура чемпионата России «Ростов» - «Локомотив» завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:3).

В концовке первого тайма гости добились уверенного преимущества после автогола Сергея Песьякова и мячей Рифата Жемалетдинова и Гжегожа Крыховяка.

Во второй половине Ивелин Попов с пенальти сумел отыграть один гол.

«Локомотив» набрал 41 очко и догнал «Краснодар» в турнирной таблице. Команды делят второе-третье места. «Ростов» - четвертый (38).

20 марта ростовчане сыграют в гостях против «Сочи», а красно-зеленые 21-го числа на своем поле примут «Оренбург».