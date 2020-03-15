Хонда дебютирует за «Ботафого» уже сегодня Бывший полузащитник ЦСКА проведет первый матч в стартовом составе во втором раунде чемпионата Лиги Кариока.

Бывший хавбек ЦСКА японец Кейсуке Хонда сегодня, 15 марта, впервые выйдет на поле в составе бразильского «Ботафого».

Это произойдет в матче против «Бангу» во втором раунде чемпионата Лиги Кариока. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Хонда перешел в бразильский клуб в феврале 2020 года. До переезда на южно-американский континент Хонда выступал в голландском «Витессе», и покинул его после увольнения российского тренера Леонида Слуцкого, ныне возглавляющего казанский «Рубин».