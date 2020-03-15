«Галатасарай» и «Бешикташ» сыграли вничью в стамбульском дерби Игра прошла на пустом стадионе из-за вспышки эпидемии коронавируса.

В 26-м туре чемпионата Турции состоялось одно из трех главных стамбульских дерби. Играли «Галатасарай» и «Бешикташ».

Встреча прошла без зрителей, и без поддержки преданых фанатов команды сыграли нулевую ничью на стадионе «Тюрк Телеком». Трибуны закрыты из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.